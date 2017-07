Le retour de la série d'épouvante est imminent ! Alors qu'une nouvelle date de diffusion a été confirmée pour la saison 2 de Stranger Things sur Netflix, aujourd'hui on s'intéresse de près à American Horror Story qui reviendra cet automne avec une saison 7 sur FX. À quoi les fidèles peuvent-ils s'attendre après la très réussie saga Roanoke ? Vous en saurez plus très bientôt puisque le créateur de la série, Ryan Murphy, vient de confirmer (dans le tweet ci-dessous) que le titre de la saison 7 sera révélé le 20 juillet prochain. On sait également qu'au niveau du casting Sarah Paulson et Evan Peters seront de retour aux côtés de nouveaux arrivants comme Bily Eichner, Colton Haynes (Arrow), Leslie Grossman (Popular), Alison Pill (The Newsroom) et Billie Lourd (Scream Queens). En attendant l'annonce officielle, on vous propose 5 thèmes potentiels pour la nouvelle saison d'American Horror Story !

Official American Horror Story Season 7 title will be revealed Thursday July 20. And suddenly... it will all make sense. — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) 11 juillet 2017

American Horror Story : Elections

C'est le thème le plus probable. Ryan Murphy a avoué en interview que la prochain saison d'AHS serait liée aux élections américaines de 2016. Alors, va-t-il y avoir du sang sur les murs de la Maison Blanche ?

American Horror Story : Sea Life

À la fin de Roanoke, un teaser mystérieux montrant l'océan sous un angle inquiétant avait été diffusé sur FX. On adorerait pénétrer dans les tréfonds marins et ce qu'ils cachent pour une nouvelle saison ! Imaginez, on a déjà du mal à respirer sous l'eau rien que d'y penser...

American Horror Story : Penitentiary

Dans ses six premières saisons, American Horror Story n'a pas exploité le monde carcéral et c'est bien dommage. On est sûr qu'une fois la nuit tombée, la prison ne serait pas la même...

American Horror Story : Jungle

Avec ce dessin mystérieux qui tease la saison 7, Ryan Murphy a fait comprendre aux fans que le personnage de Twisty le clown pourrait être de retour à l'écran. Flippant ! Et si ce masque d'éléphant annonçait un safari morbide dans la jungle, coupé du reste du monde ?

American Horror Story : Fantasy

Après les sagas Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel et Roanoke, on apprécierait voir une future saison qui s'intéresse aux vies de plusieurs personnages fantastiques : Cendrillon, Blanche Neige, Peter Pan, Raiponce... En version American Horror Story. Et pourquoi pas ?