American Horror Story, Buffy Contre Les Vampires... 5 séries cultes à remater pour Halloween !

Trick or Treat ! Pendant que certains vont ressortir leur plus beau costume pour fêter Halloween dignement, d'autres vont faire le plein de pop corn et de bonbons - et non, ils ne vont pas les offrir aux enfants. Rien de mieux qu'un soir d'Hallloween passé tranquille devant sa télé avec une bonne série. Si Netflix nous a gâté avec notamment le reboot de Sabrina, il y a des séries cultes dont on ne se lasse pas. Tout de suite, une petite sélection !

Buffy Contre les Vampires

Parce que c'est LA série qu'on a tous regardé. La trilogie du samedi, les négos avec les parents pour voir plus d'un épisode, le triangle Spike/Buffy/Angel... ça vous dit quelques chose ? Evidemment. Buffy Contre les vampires à l'époque, c'était notre dose maximale de suspense. Depuis, ça a changé. Alors revoir cette série avec nos yeux d'adultes (en sachant qu'on va pouvoir se faire toutes les saisons sans que personne ne nous dise rien), ça fait plus qu'envie.

True Blood

Oubliez The Vampire Diaries. Vous voulez du sang, des vampires et du sexe en prime ? Optez pour True Blood. Clairement.

Hannibal

Pour les performances d'Hugh Dancy et de Mads Mikkelsen, Hannibal est à voir. C'est intense, c'est psychologique et surtout, c'est prenant. Bien que la série ait perdu de sa superbe en trois ans, vous reprendrez bien quelques épisodes de la saison 1 ?

American Horror Story

Parce que c'est LA série par excellence à Halloween. On est pleine saison 8 mais ce n'est pas une raison pour s'interdire de regarder en arrière : chez Ecranlarge par exemple, on juge que la deuxième saison (ASYLUM) est la meilleure. Et un 31 octobre, on ne serait pas contre une petite immersion en hôpital psychatrique.

Dexter

Parce qu'il est le serial killer qu'on a adoré pendant des années. D'accord, la fin est détestable. D'accord, le dernier épisode et la romance entre Deb et son frère adoptif sont à proscrire. Mais la première saison ? Avec la confrontation des deux frères ? Les corps coupés en morceaux ? C'était brillant.

Et vous, pour quelle série allez-vous opter le 31 ?