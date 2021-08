American Crime Story : Le troisième volet retracera l'affaire Bill Clinton et Monica Lewinsky !

Appelé l'affaire Lewinsky ou encore le Monicagate, en référence au célèbre Watergate, le scandale politique survenu en 1998 et 1999 officialise publiquement la relation extraconjugale du président des Etats-Unis, Bill Clinton, avec Monica Lewinsky, une employée de la Maison Blanche. Divulgués dans la presse du monde entier, les détails de cette sordide affaire mèneront même à un impeachment à l'encontre de l'homme politique. En effet, ce dernier avait menti sous serment lors d'une audition durant laquelle il précisait n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec la jeune femme. Encore très présente dans la mémoire collective, cette histoire sera au cœur de l'intrigue de la prochaine saison d'American Crime Story.

Après s'être attaqué à l'affaire O.J. Simpson dans la première partie de son programme ainsi qu'au meurtre sordide de Gianni Versace dans une deuxième saison épique, le très productif Ryan Murphy (Hollywood, Glee, Ratched...) s'attèlera désormais aux dessous de l'affaire Lewinsky. Dévoilée il y a quelques jours, la bande-annonce de cette troisième saison d'American Crime Story nous transporte directement une vingtaine d'années en arrière au beau milieu de l'un des scandales politiques les plus médiatisés de l'ère moderne. On vous laisse jeter un coup d'œil !

La série sera diffusée le 7 septembre sur FX, aux Etats-Unis. On devrait rapidement la retrouver sur Canal+ et, plus tard, sur Netflix. Aucune date de sortie française n'a encore été communiquée.