America's Got Talent : Ce candidat aveugle et autiste a bouleversé tout le monde

Si vous avez manqué la vidéo de Kodi Lee lors de la première de America's Got Talent mardi dernier, vous avez également manqué l'une des performances les plus puissantes jamais vues dans ce programme. L’interprète de 22 ans a été escorté sur la scène par sa mère, Tina Lee, qui a présenté son fils et les handicaps dont il était atteint : "Kodi est aveugle et autiste", a-t-elle expliqué. "Nous avons découvert qu'il aimait la musique très tôt, il a écouté et ses yeux sont devenus énormes. Et quand il a commencé à chanter, c'est à ce moment-là que j'ai pleuré, parce que j'ai compris: 'Oh, mon Dieu! C'est un artiste'."

La preuve avec les images de ce moment très émouvant où, certains membres du jury ainsi que des spectateurs, n'ont pas pu retenir leurs larmes. Une standing ovation plus tard, le jeune homme semblait ravi de son moment. Un avis partagé également par les internautes puisque la vidéo bat des records avec près de 245 millions de vues en seulement quelques jours. Alors... sortez les mouchoirs et regardez ce bel extrait !