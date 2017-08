Amandine de 12h à 16h le samedi et le dimanche sur Virgin Radio

On ne change pas une équipe qui gagne, pour la saison 2017/2018 Amandine rempile à la même case que l’an dernier. La pétillante animatrice radio sera de retour sur l’antenne de Virgin Radio tous les week-end entre 12h et 16h. Amandine sera là pour vous accompagner les samedi et dimanche après-midi avec le meilleur des sons pop rock électro. Avec un léger twist le dimanche puisqu’entre 13h et 14h, l’animatrice sera aux manettes du Top en VF, votre rendez-vous 100% chansons françaises sur Virgin Radio.