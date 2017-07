Amandine : 12h-18h le week-end sur Virgin Radio cet été 

Pas trop de dépaysement sur Virgin Radio cet été l'après-midi en week-end, c'est la pétillante Amandine qui est aux commandes ! L'animatrice sera au micro de 12h à 18h les samedi et dimanche jusqu'au dimanche 13 août. Elle présentera ensuite la tranche de 12h à 16h le week-end du 19 et 20 août. C'est avec sa bonne humeur habituelle et le meilleur des sons pop rock electro qu'Amandine anime vos après-midi de week-end cet été.

Amandine vous sert la playlist Pop Rock Electro #VirginRadio ! Bon app' et bon aprèm ???? cc @a_virginradio pic.twitter.com/XZ9OuVltns — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 25 juin 2017