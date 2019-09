Alors, on retient quoi de la keynote d'Apple ?

Alors, est-ce que vous avez suivi la keynote en direct ? Si vous n'avez pas eu ce courage, on s'est chargé de vous la résumer. Au programme, trois iPhone 11, un nouvel iPad, une Apple Watch et même des services ! On commence avec ce qui nous importe le plus : les fameux iPhones 11 : l'Iphone 11, L'iphone 11 Pro et Pro Max sont donc les grandes nouveautés avec leur trois capteurs pour appareil photo. "Les trois appareils seront évidemment plus puissants que leurs homologues 2018 grâce à la puce A13 Bionic, une batterie renforcée et iOS 13 plus fluide", précise LCI. Côté prix, il faudra débourser 809 euros (au minimum) pour l'iPhone 11 et 1.159 € pour l'Iphone Pro Max.

La gamme d’#iPhone se résume désormais officiellement à l’iPhone 8/8 Plus, l’iPhone XR et les nouveaux #iPhone11 et #iPhone11Pro. L’iPhone 8 démarre à 539€ et le XR à 709€, (et moins encore avec le programme de reprise d’appareil) #AppleEvent pic.twitter.com/vbn4bb8RPG — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) September 11, 2019

On attend aussi un nouvel iPad (dès 389 €) dont l'écran sera nettement plus large ou encore "une nouvelle Apple Watch avec une fonction d’écran toujours allumé et actif". Et ce n'est pas fini ! Apple va nous offrir Apple Arcade dès le 19 septembre à 4,99 euros par mois (premier mois gratuit) avec tout un catalogue de jeux. Autre bonus, Apple TV+ (service de vidéos à la demande) sera lancé en novembre.

Bref, rentrée chargée chez Apple !