Alors, on mate quoi sur Netflix en novembre ?

On ne va pas se mentir, les nouveautés Netflix, c'est ce que l'on attend tous les mois. Et justement, la plateforme nous a réservé de beaux cadeaux ! C'est Noël avant l'heure avec notamment la nouvelle saison de The Crown, The End of The F***ing World... quelque chose nous dit que vous n'allez pas sortir ce mois-ci !

Au programme donc, la troisième saison de The Crown (attendue pour le 17 novembre) mais aussi un petit film de Noël qui va bien (le 8 novembre), Les Flocons d'Amour. En ce qui concerne les programmes déjà sortis, sachez que vous pouvez voir ou revoir The Revenant, l'aventure de Queer Eye au Japon ou encore The End of The F***ing World saison 2.

Alors, vous allez mater quoi en premier ?