Alors, on écoute quoi ce weekend ?

On commencera cette news avec la phrase la plus ringarde du moment, que vous avez dû déjà entendre partout, « y’a plus de saisons » ! Alors oui, il fait chaud, on se plaint. Quand il faisait froid, on se plaignait aussi, du coup, il faudrait un temps tiède comme sur le robinet. Ça c’était pour le point météo. VirginRadio.Fr, pour faire passer cette chaleur, vous dévoile une playlist à écouter cet aprem, demain, ce soir, après demain, tout le temps. Une playlist 100% française au passage ! Et vous pouvez aussi écouter notre playlist spéciale vacances !