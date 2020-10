Aloïse Sauvage nous offre le clip de Si On S'Aime (VIDEO)

Elle est l'une des artistes françaises à suivre absolument : révélée lors des Victoires de la Musique 2019 avec l'excellent A L'Horizontale, Aloïse Sauvage peut se vanter d'avoir publier un premier album efficace et réussi. Celle dont le talent s'exprime essentiellement sur scène nous offre le clip de Si On S'Aime - à voir juste ici :

Avec ce clip, Aloïse Sauvage nous emmène dans une bulle pleine de tendresse et de douceur - amateurs de chatons, vous n'allez pas décoller du clip ! En cet automne déjà bien morose, rien de tel qu'une chanson d'amour si bien illustrée. Et, évidemment, on vous invite à découvrir la plume et l'univers de cette jeune artiste pleine de talent en écoutant son premier album, Dévorantes !