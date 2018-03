Aloha Orchestra dévoile Alright, un nouveau single acidulé (AUDIO)

Si vous ne les connaissez pas encore, sachez que les français de Aloha Orchestra devrait vite se faire une place dans le paysage musical. On leur doit notamment des titres comme Come On et Close Your Eyes, des morceaux qui les ont fait connaître au grand public. On préfère être clairs tout de suite : si vous aimez des groupes comme Therapie Taxi, alors vous devriez adorer Aloha Orchestra. !

Alright, sorti aujourd'hui devrait être le morceau qui vous fera tomber amoureux de leur musique : Pop et acidulé, c'est typiquement ce qu'il nous fallait pour se préparer au printemps ! Les fans de synthé seront comblés mais sachez surtout que Aloha Orchestra est groupe taillé pour la scène. Pour se faire une véritable idée, il faut les voir en live ! Et ça tombe bien, ils seront aux Etoiles le 18 avril prochain. Ils succèderont ainsi à Malo, Tim Dup ou encore BB Brunes !