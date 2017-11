ALMA : Phases, votre son #VirginFriday

Après avoir enchaîné les titres électro dans votre rendez-vous #VirginFriday, retour à un peu de pop avec ALMA et son pêchu Phases. Ce n'est pas la première fois que la finlandaise fait son apparition dans votre rendez-vous du vendredi, celui qui vous permet de découvrir pendant toute une journée sur l'antenne de Virgin Radio un titre tout nouveau tout beau. En effet, vous vous souvenez peut-être qu'ALMA est la voix avec laquelle Martin Solveig a opéré son grand retour il y a quelques mois sur le titre All Stars ! Mais aujourd'hui c'est toute seule comme une grande qu'ALMA vous fait découvrir son univers à travers Phases.

ALMA n'a que 21 ans mais déjà quelques très beaux titres pop comme Dye My Hair, Chasing Highs et Karma, véritables cartons dans son pays natale, la Finlande. La chanteuse est en train de se faire un (pré)nom en Europe et il s'agira de ne pas la confondre avec son homonyme la française candidate à l'Eurovision 2017 ! Phases, c'est à écouter toute la journée sur Virgin Radio à l'occasion du #VirginFriday et ALMA sera aussi à découvrir très bientôt en interview sur VirginRadio et VirginRadio.fr !