ALMA : Chasing Highs, votre son #VirginFriday

Pour ce vendredi 14 juillet, Virgin Radio vous a préparé un véritable feu d'artifice en guise de #VirginFriday. Chaque fin de semaine c'est la même routine, votre radio préférée met à l'honneur un son que vous ne connaissez pas encore en vous le diffusant plusieurs fois dans la journée. Aujourd'hui c'est le titre Chasing Highs d'ALMA qu'on met à l'honneur, une véritable petite bombe électro pop parfaite pour chiller cet été. On vous avait fait découvrir la chanteuse finlandaise il y quelques semaines alors qu'elle apparaissait en featuring du All Stars de Martin Solveig, un autre de nos #VirginFriday !

Chasing Highs est le troisième single extrait du premier EP d'ALMA, Dye My Hair. La finlandaise n'a que 21 ans et s'annonce comme l'un des nouveaux espoirs de la pop européenne. A 17 ans, la jeune femme avait participé à l'équivalent finlandais de Nouvelle Star, elle avait alors fini 5ème de l'émission. Mais maintenant qu'elle est connue à l'international, elle peut se vanter de faire danser toute l'Europe. Chez Virgin Radio on lui souhaite même de conquérir le monde entier mais pour commencer, on la laisse conquérir vos cœurs et vos oreilles avec Chasing Highs, en attendant un premier album !