Alma, Arcadian, Eugenie... Ces artistes français émergents à suivre absolument

Comme tous les ans, une journée entière est consacrée à notre belle langue française, l’élégante et riche langue de Molière que le monde entier nous envie. En ce lundi 20 mars, le Conseil Supérieur de l’audiovisuel met une nouvelle fois à l’honneur le français dans les médias audiovisuels, et Virgin Radio ainsi que VirginRadio.fr s’associent à l’évènement. Suivez-nous durant toute la journée qui sera également l’occasion pour nous de faire le tour des artistes émergents francophone qu’il va falloir suivre de très près si ce n’est déjà fait. Ils sont peu de jeunes artistes qui peuvent se prétendre à chanter en français, Alma, Eugénie, Charles Like The Prince, Arcadian, Tibz… découvrez notre sélection 100% francophone !

Alma

Alma a été un véritable coup de coeur des plateformes digitales qui l’ont déjà désignée comme une artiste qui fera sensation en 2017. Sa voix aérienne et singulière, ses titres solaires… ne manqueront pas de vous séduire, la chanteuse a d’ailleurs été choisie pour représenter la France à l’Eurovision cette année avec le titre Requiem. Allez Alma !

Eugenie

Du haut de ses 22 ans, Eugenie a tout pour devenir l’une des valeurs sûres de la scène électro française. Elle nous présente son univers singulier, hypnotique, irrésistible dans son premier clip Puis Danse au texte élégant et sonorités pop très efficaces. Chez Virgin Radio, on a d’ores et déjà adopté Eugenie !

Charles Like The Prince

Charles Like The Prince est un artiste autodidacte, passionné et passionnant. Son premier EP Cent Bleus est sorti en septembre 2016, et on s’est complètement laissé séduire par sa pop énergique et ses intelligents. À ne pas manquer !

Arcadian

Le trio Arcadian formé par Jérôme, Florentin et Yoann avait fait sensation dans la cinquième saison de The Voice notamment grâce à sa superbe reprise du titre We Are Young de Fun. Leur premier single Folie Arcadienne fait partie de ces titres solaire qui donne instantanément le sourire. Pour votre dose de bonheur humeur, écoutez Arcadian !

Tibz

Influencé par Bob Dylan ou encore Neil Young, Tibz avait assuré la première partie de la tournée de Louane en 2016. Cet artiste à part entière écrit, compose et chante tous ses morceaux, et apporte un vent de fraicheur à la scène française avec sa pop folk fédératrice. Immanquable !