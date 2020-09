Alliel, Ce qui nous rend fous : Un titre à écouter sur Virgin Radio !

En 2018, le grand public découvrait Alliel grâce à l'émission The Voice. Et c'est avec son interprétation très réussie du titre Je m'en vais de Vianney que le jeune homme se qualifiait pour la suite du programme et intégrait l'équipe de Zazie. Un joli parcours au sein du télé-crochet qui se terminait toutefois tristement pour lui puisque c'est Maëlle, que vous devez sûrement connaître, qui remportait cette fameuse édition. Loin d'avoir dit son dernier mot, Alliel avait su rebondir comme il se doit avec la sortie de son titre Encore, qui cumule plus de 10 millions de streams. De beaux débuts qui viennent de se confirmer avec la sortie de Ce qui nous rend fous, le tout nouveau morceau de l'artiste. Déjà en playlist dans plusieurs radios, les programmateurs de Virgin Radio viennent, eux-aussi, d'intégrer la chanson du chanteur à la playlist officielle. Il vous suffira donc d'allumer votre radio et de scruter avec attention nos ondes pour découvrir la voix suave d'Alliel.