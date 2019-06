All My Friends par Madeon, votre son #VirginFriday cette semaine !

Chaque semaine, Virgin Radio vous fait découvrir un titre à ne surtout pas manquer ! Après Let You Know par Flume ft. London Grammar la semaine dernière, place à Madeon ! Découvert avec Pay No Mind il y a quelques années, le DJ français a fait du chemin : il nous revient cette fois avec All My Friends - un morceau qui, inévitablement, devrait vous mettre de bonne humeur en cette journée de la Musique !

Devoilée le 30 mai dernier, la vidéo cumule déjà plus de 2 millions de vues sur Youtube - preuve de son succès. "Vous m'avez manqué", a écrit le DJ en publiant le morceau : "C'est une chanson que j'ai écrite, produite et sur laquelle je chante. C'est le genre de musique que j'espèrais pouvoir créer un jour, j'espère que ça vous plaira'. Jonglant habilement entre pop et électro, Madeon nous offre là ce qui s'annonce bien comme le tube de l'été.