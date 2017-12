All I Want For Christmas Is You, la jolie reprise de Paloma Faith et Jack Black

Il va falloir s'y faire, avec Noël dans trois semaines, les chansons cultes de cette période vont résonner partout. Parmi elle, il y a bien évidemment All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. La chanteuse est très largement associée à cette période de l'année, elle sera d'ailleurs sur la scène de l'AccorHotels Arena ce samedi 9 décembre pour un concert où elle interprétera tous ses tubes de Noël. Mais aujourd'hui on vous propose de découvrir une version très spéciale de All I Want For Christmas Is You. La chanteuse Paloma Faith et l'acteur Jack Black ont joint leurs voix pour une jolie version amusante du tube !

Paloma Faith sortait mi novembre, The Architect, son quatrième album studio. Un album porté par le single Crybaby, un titre qui nous a beaucoup séduit et que vous avez pu entendre régulièrement sur l'antenne de Virgin Radio. Quant à Jack Black, il est actuellement en pleine promotion de Jumanji : Bienvenue dans la Jungle. Le film sortira sur les écrans français le 27 décembre prochain et s'annonce plus comme un hommage référencé au film avec Robin Williams qu'une véritable suite au film culte des années 90.