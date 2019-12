All I Want For Christmas est numéro 1, retour sur le premier live de Mariah Carey (VIDEO)

Il y a 25 ans, Mariah Carey débarquait dans les charts avec un titre qui, contre toute attente, serait culte. On ne va pas se mentir, des chants de Noël, il y en a beaucoup trop. Mais avec son air pop et catchy, All I Want For Christmas s'est imposé comme LA référence moderne en matière de chant de Noël. Et justement, il y a plus de 20 ans, avant de devenir la diva qu'elle est aujourd'hui, Mariah Carey présentait pout la première fois la chanson culte en live. Prenez place dans notre machine à remonter le temps, ça commence maintenant :

Partagée en novembre dernier par Mariah Carey en personne, la vidéo est sorti en décembre 1994 - oui, certains d'entre nous n'étaient même pas nés. L'idée était de fêter les 25 ans du titre et quoi de mieux comme cadeau qu'une première place dans les charts ?