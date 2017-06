Aliocha, la découverte pop folk dévoile son premier album "Eleven Songs"

Du haut de ses 23 ans, le visage d’Aliocha Schneider vous dit peut-être quelque chose, le jeune homme a débuté sa carrière artistique dans le cinéma en jouant notamment dans les films Aurélie Laflamme : Les Pieds sur Terre (2015) et Closet Monster (2015). Il est également le petit frère de Niels Schneider, le meilleur espoir masculin des César 2017. À l’image de sa gueule d’ange, sa musique a ce quelque chose de très délicat, doux et sensible. On se laisse facilement emporté par son premier album sans prétention Eleven Songs paru le 2 juin dernier chez LE LABEL de [PIAS]. Aliocha n’en fait jamais trop et parvient à accrocher son auditeur par une voix magnétique. Découvrez son dernier clip Sarah :

Pour aller applaudir Aliocha en live, rendez-vous le samedi 8 juillet à l’affiche du Fnac Live Festival 2017 à Paris parmi la nouvelle programmation Attention Talents de l’événement. Retenez bien le nom d’Aliocha, vous devriez certainement encore en entendre parler dans les mois à venir…