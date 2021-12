Aline, le film inspiré de la vie de Céline Dion, va sortir aux Etats-Unis !

C'est le film qu'il ne fallait pas manquer ces dernières semaines ! Il faut dire qu'avec plus d'un million d'entrées, il est le succès de cette fin d'année. Librement inspiré de la vie de l'immense Céline Dion, ce long-métrage de -et avec- Valérie Lemercier est une fiction qui retrace les moments clés de la vie et de la carrière de la chanteuse aux centaines de millions d'albums vendus. Un projet tenu secret pendant plus de trois ans avant que l'humoriste et comédienne ne l'annonce officiellement. Du côté des fans, là-aussi l'excitation semblait à son comble. S'ils pensaient tout connaître de la star québécoise, c'était sans compter le film Aline grâce auquel on devrait découvrir des facettes inconnues de la diva. Une sorte de biopic mêlé à une fiction dont seule Valérie Lemercier à le secret.

Un succès commercial, sans aucun doute ! La preuve, après avoir fait ses preuves dans l'Hexagone, c'est désormais aux Etats-Unis que le long-métrage va s'exporter. Un peu comme Céline Dion il y a une vingtaine d'années finalement. Après des débuts chaotiques au Canada, où le projet avait été grandement critiqué par la famille de la chanteuse, c'est donc dans ce pays qui a propulsé la chanteuse au rang de star planétaire que Valérie Lemercier espère séduire. Présenté à la presse comme un "biopic non-officiel" de l'interprète de Power Of Love, le film pourrait bien attirer la curiosité des américains dès le 21 janvier prochain. Quant à celle qui s'épanouie depuis près de deux décennies à Las Vegas, la rumeur dit qu'elle n'aurait toujours pas vu le film. Encore un peu de patience, le retour imminent de Céline Dion sur les planches pourrait être l'occasion pour elle de s'exprimer sur ce projet biographique qui a énormément fait parler.