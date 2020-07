Alicia Keys : Un clip émouvant et engagé pour Perfect Way To Die (VIDEO)

En juin dernier, alors que les populations se soulèvent dans le monde entier contre les violences policières subis par les personnes noires, Alicia Keys dévoile le titre Perfect Way To Die. "Je me suis sentie appelée par la musique comme jamais auparavant. J'ai suivi cette voix. Elle m'a conduite à la chanson A Perfect Way to Die. Le titre de la chanson est si puissant et déchirant parce que NOUS avons le cœur brisé par tant de personnes qui sont mortes injustement." confiait alors la chanteuse sur son compte Instagram à propos de sa ballade émouvante et engagée.

Invitée à interpréter son nouveau titre à l'occasion des BET Awards (Black Entertainment Television), l'interprète de Empire State of Mind en a profité pour dévoiler une vidéo magnifique dans laquelle cette dernière chante seule au milieu de la rue. Accompagnée uniquement de son piano, la caméra alterne entre la chanteuse et des images de personnes tuées lors d'altercations avec les forces de l'ordre. Ultime hommage, à la fin de ce qui vient d'être publié comme le clip officiel de Perfect Way To Die, on voit Alicia Keys agenouillée sur le sol où sont écrits les prénoms de toutes les victimes de cette injustice. Une vidéo à voir absolument.