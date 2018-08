Aretha Franklin s'est éteinte à 76 ans des suites d'un cancer et depuis le 16 août dernier, les hommages pleuvent pour honorer celle qui était (et restera) la reine de la Soul. Lors de son passage sur le plateau de Jimmy Fallon, accompagnée par le groupe The Roots, Ariana Grande a livré un hommage poignant à celle dont tous les artistes s'inspirent encore . Mais, elle n'est définitivement pas la seule ! Récemment, c'est Alicia Keys qui a repris (elle aussi) Natural Woman. Voyez plutôt :

"C'est probablement l'une de mes chansons préférées", a révélé la chanteuse avant de s'installer au piano pour mieux offrir une version personnelle du morceau sorti en 1967. Invitée de Queen Radio ( pour Beats One et animé par Nicki Minaj) Alicia Keys a mis tout le monde d'accord - y compris son amie (Minaj) qui ne s'est clairement pas remise de sa performance. Et pour être très honnête, nous non plus !