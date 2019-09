Alicia Keys ft. Miguel, découvrez Show Me Love !

La semaine dernière, Alicia Keys nous a offert un nouveau morceau : Show Me Love célèbre l'amour et montre parfaitement l'alchimie entre les deux artistes. Celle qui nous a déjà charmés avec No One, If I Ain't Got You ou encore Fallin' nous offre -une fois de plus- une ballade aussi romantique que poétique. Petit bonus, on a même le clip :

Qualifié "d'expérience sonore et visuelle", le clip met en scène Michael B. Jordan, Zoe Saldana et Marco Perego Saldana (avec Alicia Keys et Miguel). L'idée ici est de montrer toutes les formes d'amour : l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de créer mais aussi la spiritualité. Pour des médias comme Idolator, Cara Stricker (la réalisatrice), a signé ici "une oeuvre d'art". De son côté, sur Instagram, Alicia Keys nous demande "quelle partie du voyage" nous sommes en train d'effectuer.

Pour répondre, il faut voir le clip !