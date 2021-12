Alicia Keys dévoile la tracklist de son nouvel album KEYS (PHOTOS)

En 2020, elle dévoilait ALICIA. Un peu plus d'un an après la sortie de ce septième album, Alicia Keys fera son grand retour dans les bacs le 12 décembre prochain avec KEYS. Vous l'aurez donc compris, ces deux derniers opus forment le nom complet de la star planétaire. Un retour très attendu pour les fans de la chanteuse qui n'ont toujours pas pu l'applaudir sur ses derniers titres. En effet, cette dernière avait du reporter sa dernière tournée mondiale de plusieurs mois. Elle débutera ainsi des dates au Royaume-Uni en juin 2022 avant de passer par la France en juillet avec des dates à Bordeaux et Paris. Un passage dans l'hexagone très attendu durant lequel l'interprète de Girl On Fire pourra défendre ses deux derniers opus ainsi que les nombreux tubes qui ont juché sa (déjà) longue et prolifique carrière dans l'industrie musicale. Pour rappel, son premier disque, Songs in A Minor, écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, était sorti en 2001.

"Je ne pouvais plus attendre pour révéler ceci… Ces chansons vont s'insinuer dans votre cœur et vous donner ce dont vous avez besoin ! Sur #KEYS, on ne retient plus RIEN !!" écrivait la chanteuse il y a quelques heures en légende d'une publication où elle dévoile les titres qui composeront son futur album. Pour ce projet, qu'elle qualifie elle-même comme l'un des "plus excitants jamais réalisés", Alicia Keys a dévoilé 26 titres répartis sur deux faces distinctes. On y retrouve plusieurs collaborations avec Pusha T, Lil Wayne, Brandi Carlile ou encore Khalid. Véritablement emballée par ce projet, celle qui a remporté quinze Grammy Awards durant sa carrière pourrait bien faire un retour flamboyant avec ce nouveau projet. Du moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite !

1. “Plentiful” feat. Pusha T

2. “Skydive”

3. “Best of Me”

4. “Dead End Road”

5. “Is It Insane”

6. “Billions”

7. “Love When You Call My Name”

8. “Only You”

9. “Daffodils”

10. “Old Memories”

11. “Nat King Cole”

12. “Paper Flowers” feat. Brandi Carlile

13. “Like Water”

14. “Keys”

1. “Only You”

__EOL__2. “Skydive”__EOL__3. “Best of Me”__EOL__4. “LALA” feat. Swae Lee__EOL__5. “Nat King Cole” feat. Lil Wayne__EOL__6. “Is It Insane”__EOL__7. “Come for Me” feat. Khalid and Lucky Daye__EOL__8. “Old Memories”__EOL__9. “Dead End Road”__EOL__10. “Love When You Call My Name”__EOL__11. “Daffodils”__EOL__12. “Billions”

Alicia Keys has released the tracklist for her new album, ‘KEYS.’Out on Friday, December 10th. pic.twitter.com/xUwFQk9LwU — Pop Crave (@PopCrave) December 7, 2021

