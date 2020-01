Alicia Keys : Découvrez le clip du titre Underdog, extrait de son prochain album (VIDEO)

Ce jeudi 9 janvier, Alicia Keys a dévoilé le clip officiel de son nouveau single Underdog, qui paraîtra sur l'album ALICIA au printemps 2020. Réalisé par Wendy Morgan, le projet met l'accent sur les gens de tous les jours qui passent leurs journées à se bousculer à la recherche d'une vie meilleure. Après Time Machine et Show me Love, ce titre est donc le troisième extrait partagé par la chanteuse originaire de New York. Alors qu'elle présentera les Grammy Awards pour la seconde fois le 26 janvier prochain, son autobiographie More Myself devrait également sortir au mois de mars. Un calendrier bien chargé pour cette artiste aux multiples tubes et aux millions d'albums vendus.

"J'adore cette chanson. Être un Underdog (outsider en français), c'est défier les probabilités ! Pour prouver à ceux qui pensent que vous aurez tort. Chaque jour, se réveiller et choisir de continuer est une victoire. Un petit triomphe qui compte vraiment" a précisé Alicia Keys au média Complex. "J'aime que la chanson soit l'histoire de tant de héros méconnus. J'ai été élevé par une mère célibataire. C'est une championne, elle est mon inspiration. Ils ont dit que je n'y arriverais jamais, mais j'ai été construite pour briser le moule." conclut-elle avec fierté. Un titre de qualité qui en dit long sur l'album à venir.