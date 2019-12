Alicia Keys annonce un nouvel album pour 2020

L'interprète de Falling est de retour ! En 2020, Alicia Keys prévoit la sortie d'un nouvel album - intitulé A.L.I.C.I.A. Et ce n'est pas tout ! Les fans pourront également s'offrir une autobiographie ("More Myself : A Journey"),- un travail thérapeutique, selon elle.

Alors que son dernier opus date de 2016, Alicia Keys a profité d'une longue interview avec Billboard pour annoncer que son septième album serait publié en 2020 : « J'ai fini par être capable de voir les moments où les choses ont changé. Quand tu les vis pleinement, tu ne peux pas vraiment y réfléchir », déclare t-elle. Pour l'heure, aucune date de publication n'a été donnée... il faudra faire preuve de patience ! Mais une chose est sûre, l'année 2020 s'annonce chargé pour la star qui, on le rappelle, présentera les Grammy Awards pour la deuxième année consécutive.

En attendant, on vous invite à voir le duo entre la chanteuse et Billie Eilish - magique !