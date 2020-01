Alicia Keys annonce la date de sortie de son nouvel album et une tournée mondiale !!!

"Si je réussis ce strike, je pars pour la tournée mondiale #ALICIA..." Voici les quelques mots que vient tout juste de publier la chanteuse aux millions d'albums vendus sur son compte Instagram ! Et rassurez-vous, comme en témoigne la vidéo, elle l'a réussi !!! L'interprète de No One partira donc pour une énorme tournée à travers le monde 'ici quelques mois. Alors qu'Alicia Keys dévoilait son titre Underdog accompagné d'un clip sur YouTube il y a quelques jours, cette dernière vient également de partager avec ses fans la date de sortie de ce septième album sobrement intitulé ALICIA : ce sera pour le 20 mars prochain. Une nouvelle qui devrait ravir les nombreux fans de la chanteuse qui attendaient avec impatience la venue de ce nouvel opus. Quatre ans après HERE, Alicia Keys devrait donc faire de 2020 l'année de son grand retour. Pour les fans français, la star sera en concert à l'AccorHotels Arena le 1er juillet et à Bordeaux le 9 juillet. Inutile de vous cacher qu'on a très très très hâte !