Alice Merton, Sigrid, Billie Eilish... les nouveaux talents à suivre en 2018

Après avoir dressé un bilan (non exhaustif) des révélations de 2017, VirginRadio.fr vous entraîne dans un avenir proche. Celui de l'année 2018 qui promet d'être particulièrement riche musicalement et ce, en partie, grâce aux sept talents que l'on vous présente ci-dessous. Sept personnalités très différentes qui devraient faire parler d'elles l'an prochain. Des artistes dont on entrevoit d'ors et déjà qu'ils incarneront la relève de la pop l'an prochain. Français, américain, anglais, norvégien... ils viennent de partout et n'ont qu'un seul but : régaler vos oreilles avec des sons frais et novateurs !

Alice Merton peut se targuer d'avoir une jolie longueur d'avance sur 2018. L'artiste germano-irlandaise a signé l'un des tubes de 2017. Avec No Roots, la chanteuse nomade est devenue n°1 en France, tout en cartonnant dans plusieurs pays européens. Après que de nombreux labels aient rejeté sa chanson, Alice Merton a lancé son propre micro label, et la jeune femme a bien fait de rester fidèle à ses instincts, car elle a su ainsi trouver son public. Cette perfectionniste dans l'âme sortira son premier album en 2018.

La future première pop star finlandaise s'appelle Alma, reconnaissable entre milles grâce à ses cheveux vert fluos, la chanteuse s'est offert un featuring sur le All Stars de Martin Solveig et cartonne actuellement avec Phases ( feat French Montana). Cette grande copine de Charli XCX, avec qui elle collabore souvent comme sur le titre Out of My Head (feat Tove Lo) dévoilera en 2018 son premier album studio qu'elle travaille avec MNEK et Charli bien sûr !

Petite sœur de Roméo Elvis, Angèle devrait toujours faire parler plus d'elle pour sa propre musique. Pendant que son frère participe au renouveau du rap belge, Angèle mélange anglais, français, pop et électro dans son premier single, le très chouette La Loi de Murphy. L'an prochain, la belge devrait faire parler d'elle avec un premier EP et confirmer les espoirs placés en elle lors des premières parties de Damso et Ibeyi !

C'est l'artiste la plus jeune de notre sélection mais pas la moins talentueuse ! C'est au détour d'un épisode de 13 Reasons Why qu'on a entendu pour la première fois la petite voix de Billie Eilish. Depuis l'américaine, qui vient tout juste de fêter ses 16 ans, a sorti un premier EP, Don't Smile At Me. Un titre qui correspond bien à cette petite blonde, toujours en gros pull et doudoune, affichant une moue boudeuse en toute circonstance. Elle écrit les (très matures) paroles de ses chansons avec son frère, et on la retrouvera au Petit Bain (Paris) le 16 février prochain.

Il y a un an sortait Puis danse, le premier single d'Eugénie. La française de 22 ans fait partie des espoirs de l'électro pop française. Chez elle, les textes, la voix et la musique ont tous la même importance. Un nouveau single arrive bientôt et pour l'album il faudra peut être encore patienter, Eugénie soignant chaque détail au millimètre près.

Vous l'avez probablement découvert sur le single A Different Way de DJ Snake mais il serait dommage d'en rester là. Il y a quelques semaines Lauv dévoilait ainsi le superbe Paris in the Rain, un single porté par la voix sublime du californien et de jolis mots d'amour. Ed Sheeran lui a offert une jolie plateforme, lui confiant la première partie des dates asiatiques du Divide Tour. Son premier album pourrait sortir en 2018 et pour prendre la mesure de son talent rendez-vous le 19 avril prochain à la Maroquinerie.

C'est la nouvelle coqueluche des adorateurs de pop, et on compte bien sur elle pour sauver le genre en 2018 ! Du haut de ses 21 ans Sigrid s'affirme comme l'héritière de la suédoise de la Robyn avec des chansons catchy et qui réchauffe les cœurs. Entre son premier EP Don't Kill My Vibe et le génial Strangers, la norvégienne affiche une année 2017 sans aucune fausse note.