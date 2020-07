Alice & Moi dévoile T'aimerais que ce soit vrai et c'est à découvrir sans plus attendre ! (VIDEO)

Vous attendez l'album d'Alice & Moi ? Patience, il arrive ! Pour que l'attente vous paraisse plus supportable, la jeune chanteuse nous offre T'aimerais que ce soit vrai (qui sera à retrouver sur l'opus), morceau qui devrait vite s'inscrire dans vos playlist d'été. La bonne nouvelle, c'est que vous attendez un signe (ou un geste) de votre crush ou des excuses de votre moitié, Alice & Moi signe la bande originale qui va avec - et c'est tout ce qu'il nous fallait !

Côté clip, c'est Edie Blanchard qui se cache derrière la caméra. L'on y retrouve Alice et son amoureux en pique-niquer, en plein petit déjeuner "à la française" et même en mode tuto cupcakes. L'idée ? Nous rappeler qu'il y a une différence entre Instragram et la réalité. Le tableau idyllique est rapidement rattrapé par la vie 2.0 et Alice finit par se lasser.

Alice nous rappelle que parfois, mieux vaut ne pas se perdre dans les méandre d'Insta. Et puis surtout (surtout), elle prône quelque chose qui nous manque cruellement : le self love !