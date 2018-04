Alice et Moi, coup de cœur de la rédac’ !

La scène française, y’a pas à dire, elle a du talent ! Des Thérapie Taxi, des Feu ! Chatterton, des Vendredi sur mer, des Fishbach, on n’a pas à se plaindre. Et cette semaine, on aime Alice et Moi ! Alice et Moi, c’est un groupe mené par Alice Vanor qui a baigné dans la musique depuis toute petite. Alors on ne va pas parler de son Background, on s’en fout, ni d’autres choses inintéressantes, on va parler musique. On adore, c’est simple, les mélodies sont top, la voix est parfaite, le clip est cool. Alice et Moi a tout pour cartonner. Son premier EP Filme Moi est sorti en octobre et l’artiste fait actuellement les premières parties de Feu ! Chatterton. Retenez bien son nom, écoutez sa musique, Il y a ou C’est toi qu’elle préfère, c’est que du lourd !