Alertes, voici deux recettes de Brookie parfaites !

Broo- quoi ? Un brookie. Si vous faites partie de ces gens qui ne savent pas choisir, si votre coeur balance entre le croquant du cookie et le fondant du brownie, alors n'en dites pas plus : le brookie est fait pour vous. Savoureux mix de ces deux gâteaux cultes, le brookie est de loin ce qui rendra votre week-end meilleur. Alors enfilez votre tablier, voici deux recettes parfaites !

RECETTE DU BROOKIE

Brownie

150g farine

200g de sucre

140g beurre

4 oeufs

250g chocolat

Fleur de sel

D'abord, pré-chauffez votre four à 175 degrés. Faites fondre le chocolat et le beurre au bain marie. Ensuite, faites mousser les oeufs avec le sucre et ajoutez le tout au mélange chocolat/beurre. Ajoutez ensuite la farine et la fleur de sel.

Cookie

165g farine

125g sucre complet

1 oeuf

120g beurre

1cc de levure

150g chocolat en morceaux

Fouettez le beurre fondu avec le sucre. Ajoutez l'oeuf au mélange. Ensuite, ajoutez la farine, la levure et le chocolat coupé en morceaux. Avec une petite cuillère placez des morceaux de pâte à cookie sur le brownie. Enfournez pour 30-35 minutes !

VERSION HEALTHY

Recette pour un brookie individuel

Pour le brownie

50g de compote de pomme

1 cs d'huile (olive, par exemple)

20g de farine de blé

10g de cacao en poudre non sucré

quelques pépites de chocolat

quelques noix de pécan mélangées

Mélangez tous les ingrédients et versez le tout dans un petit ramequin. Laissez de côté.

Pour le cookie

30g de compote

25g de purée d’oléagineux (beurre de cacahouète par exemple)

45g de farine de blé

Un peu de sel

Quelques pépites de chocolat

Mélangez les ingrédients et formez une boule. Déposez la pâte sur le mélange "brownie" et appuyez bien. Ensuite, enfournez pour 20 minutes à 180 degrés !

Bon appétit !