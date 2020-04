Alerte, Zayn Malik et Gigi Hadid attendraient leur premier enfant !

La nouvelle est tombée cette nuit : Zayn Malik (qui, avant de cartonner en solo, s'est fait connaître avec les One Direction) et sa petite amie Gigi Hadid attendraient leur premier enfant : c'est TMZ (média américain) qui l'a annoncé et évidemment, il n'aura fallu qu'une seconde pour que la bonne nouvelle se répande sur la toile. Pour l'heure, le couple n'a pas confirmé la rumeur : Gigi Hadid fêtait son 25 ème anniversaire il y a quelques jours.

De son côté, Zayn Malik continue son parcours en solo : après deux albums réussi, l'artiste a récemment conquis les charts avec Trampoline ft. Shaed.