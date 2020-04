Alerte, un nouveau film Hunger Games arrive !

Il y a dix ans, la saga Hunger Games s'imposait dans les librairies. Il n'aura pas fallu longtemps pour que le phénomène soit adapté au cinéma avec, en tête d'affiche, Jennifer Lawrence. La bonne nouvelle, c'est que cinq ans après la sortie de l'ultime chapitre au cinéma, Suzanne Collins a annoncé qu'un nouveau livre sortirait le 19 mai 2020. Le petit bonus ? Ce dernier sera -lui aussi- adapté au cinéma.

Dans le passé de Snow

Seule ombre au tableau, il ne faudra pas s'attendre à retrouver le casting d'origine : ce nouvel opus ne nous apprendra rien sur le futur de Katniss et de Peeta. Par contre, il nous fera faire un bond dans le passé. La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents sera ainsi un préquel de la saga. Il nous plongera dans l'histoire d'un jeune homme ayant vécu 65 ans plus tôt, lors de la dixième édition annuelle des Hunger Games : « Dévoré d'ambition. Poussé par la compétition. Il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée d'avance ? », annonce le résumé.

S'il ne reste que quelques semaines avant de pouvoir découvrir ce nouveau chapitre (qui nous en apprendra bien plus sur le personnage complexe de Snow), il faudra faire preuve de patience avant d'en découvrir l'adaptation au cinéma...