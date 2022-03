Alerte ! Un, Dos, Tres revient avec Lola, Roberto et Silvia !

Les nostalgiques ont de quoi se réjouir : 17 ans après l'arrêt de la série Un, Dos,Tres, l'Académie Carmen Arranz va de nouveau accueillir des élèves. Upa Next promet une nouvelle salve d'épisodes (avec de nouveaux élèves) mais aussi (et surtout) avec les personnages cultes qui ont fait les beaux jours du show. Ainsi, Miguel Angel Munoz, Monica Cruz et Beatriz Luengo vont rempiler.

« Nous pensons que c'est l'un des phénomènes les plus importants qui s'est produit dans la fiction espagnole au cours des dernières décennies. Nous voulions récupérer la marque, mais avec un projet que nous aimons beaucoup. C'est le cas d'"UPA Next" », explique ainsi le producteur José Antonio Antón. De son côté, Monica Cruz ne cache pas sa joie : « UPA est de retour !! J'avais hâte de partager cette excellente nouvelle avec vous tous ! C'est enfin officiel et je ne peux pas être plus heureuse » !

Le trio de retour

Pour l'heure, difficile de savoir comment ces trois personnages feront leur grand retour... il y a fort à parier que Roberto, Lola et Silvia soient des professeurs chargés de former des élèves qui, comme eux à l'époque, rêvent de gloire... et de danse !