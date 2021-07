Alerte, Tinder lance ses prévisions Astro pour l'été !

Scorpion : En tant que Scorpion, tu as du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Au lieu de passer tes nuits à ressasser les conflits au travail, ouvre Tinder et tente de rencontrer un nouveau crush. C’est en troquant Slack pour Tinder que tu auras le plus de chances de rencontrer la personne (ou les personnes) qui te fera vibrer. N'oublie pas de valoriser et updater ton profil régulièrement, selon tes envies et humeurs. Si tu es fier de quelque chose que tu as fait, écris-le dans ta bio. Les Scorpions se présentent souvent comme des "entrepreneurs" dans leur biographie Tinder. Ils sont très actifs dans le domaine du Swipe, mais sont l'un des signes les plus lents à répondre. N'oublie pas de consacrer du temps à tes matchs…