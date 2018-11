Alerte, Therapie Taxi sera en concert au Zénith de Paris en 2019 !

C'est LE phénomène français de cette année. Avec l'album Hit Sale, Therapie Taxi s'est clairement imposé dans le paysage musical français grâce à des morceaux tel que Hit Sale (ft. Roméo Elvis) ou encore Coma Idyllique. Récemment, le trio a d'ailleurs dévoilé un nouveau morceau, Avec Ta Zouz. Ce dernier sera à retrouver sur une réédition (à paillettes, s'il vous plait) disponible le 18 novembre prochain. Bref, que des bonnes nouvelles. Et justement, on en a une supplémentaire : accrochez vous, la petite bande devrait retourner ne Zénith de Paris le 23 mai 2019.

Après avoir fait sensation cet été dans des festivals tels que les Vieilles Charrues, le trio s'attaquera cette fois à l'une des plus grandes salles de Paris. Côté places, sachez qu'elles sont d'ores et déjà disponibles. Pour aller se défouler sur J'en ai Marre, il faudra débourser 39,60 euros (tarif unique). Allez, on vous laisse aller chercher vos places, nous, on va pré-commander la réédition !