Alerte, The Weeknd dévoile de nouveaux titres

Nothing Compares, Missed You et Final Lullaby - ainsi se nomment les trois nouveaux morceaux qui viennent clôturer la sortie de After Hours. Pour rappel, The weeknd a fait son grand retour dans les charts avec un nouvel opus qui, évidemment, s'est imposé dans les classements. Porté par l'excellent Blinding Lights, l'opus témoigne de l'immense talent de l'artiste.

Avec ces trois morceaux, The Weeknd termine ce chapitre avec brio : psychédélisme, relation amoureuses et introspection sont les thèmes principaux de ces trois morceaux. La bonne nouvelle, c'est que cette ère est loin d'être terminée : bientôt, nous retrouverons The Weeknd sur scène.