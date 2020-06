Alerte ! The Vampire Dairies, Newport Beach et Les Frères Scott débarquent sur Amazon Prime !

La demande de vidéo à la demande et de streaming a explosé pendant le confinement. Et justement, pendant que Netflix cartonne avec 365 Jours, Amazon Prime va faire plaisir à ses abonnés. Vous avez adoré Newport Beach ? Vous connaissez Les Frères Scott par coeur ? Eh bien sachez que vos séries favorites des années 2000 sont d'ores et déjà disponible sur la plateforme signée Amazon !

Smallville

Fringe

Vampire Diaries

2 broke Girls

Le prince de Bel-Air

Newport Beach

Nip/Tuck

Les Frères Scott

Alors si Seth Cohen vous manque, si le championnat de basket ball de Tree Hill vous a donné des frissons, sachez que le tout est à revivre, quand vous voulez !