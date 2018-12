Alerte, Taylor Swift débarque sur Netflix avec le Reputation World Tour

Classée parmi les tournées les plus rentables de 2018, le Reputation World Tour a pris fin il y a quelques semaines au Japon. Taylor Swift a parcouru le monde pour défendre son dernier album (Reputation), se produisant dans une multitude de stades - tous pleins à craquer. Parce qu'elle n'a pas fait escale en France, certains fans n'ont cependant pas pu voir le show spectaculaire proposé par la popstar. Et justement, on a une bonne nouvelle : le Reputation Stadium Tour débarque sur Netflix.

Pour le 1989 World Tour, Taylor avait opté pour Apple Music. Mais nouvel album, nouvelle ère et donc, nouvelle plateforme. Le 31 décembre prochain, le show sera disponible en intégralité sur la plateforme - de quoi bien finir l'année. Annoncé le 13 décembre dernier (soit le jour de l'anniversaire de Swift), la nouvelle a déjà fait le tour des réseaux sociaux.

Alors, are you ready for it ?