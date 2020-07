Alerte ! Taylor Swift annonce Folklore, son huitième album

Taylor Swift devrait actuellement être en pleine promotion de son septième album, Lover. Pour rappel, la chanteuse aurait dû partir en tournée en Europe et aux Etats-Unis pour présenter son Lover Fest. Pandémie mondiale oblige, la star a été contrainte d'annuler cette tournée pourtant très attendue des fans... mais, qu'ils se rassurent ! L'interprète de Ready For It? vient tout juste d'annoncer son huitième album studio : intitulé Folklore, ce dernier devrait comporter pas moins de 16 titres.

Parce qu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, sachez qu'un clip sera dévoilé ce soir : Cardigan, premier single issu de l'album, sera présenté dans une vidéo écrite et dirigée par Swift en personne. "Un inspecteur médical a surveillé le tournage, nous portions des masques, restions loin les uns des autres. J'ai même fait mon propre maquillage", précise t-elle.

Parce que cet opus sera son huitième, Taylor Swift n'a pas fait les choses à moitié : huit éditions Deluxe différentes (un seul morceau sera à retrouver en supplément) sont attendues. Si le chapitre Lover n'a pas eu les célébrations qu'il méritait sur scène, Taylor Swift saura (une fois de plus) nous surprendre avec Folklore. "Avant cette année, j’aurais probablement trop réfléchi sur le moment parfait pour sortir cet album, mais l’époque dans laquelle nous vivons ne cesse de me rappeler que rien n’est garanti", explique la chanteuse. "Mon instinct me dit que si vous faites quelque chose que vous aimez, vous devriez simplement le mettre au monde. C’est le côté de l’incertitude avec lequel je peux me rallier. Je vous aime tellement les gars." Folklore est attendu pour cette nuit. Et pour se procurer l'album, direction le site de Swift.