Alerte, Stranger Things tease sa saison 4 !

Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience : Stranger Things reviendra sur Netflix en 2020 avec sa quatrième saison et pour préparer ce retour, il n'est jamais trop tôt : la preuve avec le teaser dévoilé par la plateforme :

we're not in hawkins anymore pic.twitter.com/Y4hayuPKvu — Stranger Things (@Stranger_Things) September 30, 2019

Ce premier teaser (plus qu'énigmatique) fait donc la promo de la saison 4 de Stranger Things qui, clairement, est attendue par les fans. Et bien évidemment, la moindre vidéo est toujours analysée et décortiquée. Justement, en payant attention aux images, on observe un chalet et une torche au loin. Les fans s'interrogent : et si Hooper y vivait ? Et si le shérifs (disparu, on le rappelle, dans la saison 3) faisait son grand retour dans les épisodes à venir ? Seul l'avenir le dira mais sur Twitter, les paris sont ouverts. Pour certains c'est sûr, c'est bel et bien lui qui tient cette torche. Patience, il faudra attendre encore quelques mois pour le savoir.

Aussi, que signifie "We are not in Hawking anymore "? - trop de questions et beaucoup de suspense !