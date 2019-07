ALERTE SORTIE : Regardez le clip d'Ariana Grande, In my Head !

C'est probablement l'une des popstars les plus "en vogue" du moment ! Propulsé sur le devant de la scène dès sons plus jeune âge, la jeune américaine de 26 ans est désormais au sommet des charts du monde entier. En couverture du célèbre magazine de mode américain ce mois-ci, Ariana Grande leur a même permis de révéler au monde entier le clip de son dernier morceau : In my Head. Un titre qu'elle qualifie elle-même comme étant l'un des plus intimes de son dernier album Thank U, next.

Dans cette vidéo déjà visionnée plus de 500 000 fois en moins d'une heure, on voit la jeune femme seule dans une sorte de confessionnal. Une scénographie sans le moindre danseurs qui en dit long quant à l'image qu'Ariana Grande souhaite renvoyer de ce nouveau titre très personnel. Un morceau qui fait suite à déjà plusieurs tubes présents sur l'album tels que "imagine", "7 rings" et "break up with your girlfriend, i’m bored". Alors, vous en pensez quoi ?