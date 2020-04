Alerte, Sony dévoile la manette de la Playstation 5, la DualSense  !

C'est probablement l'évènement le plus attendu par les gamers : la sortie de la playstation 5. Il y a quelques mois, Sony dévoilait un premier aperçu de cette console qui s'annonce révolutionnaire. Et visiblement, la marque semble prête à continuer son teasing. Bonne nouvelle, on a (enfin) un premier aperçu de la DualSense - manette qui accompagnera cette fameuse playstation 5. Petit bijoux de technologie, le pad wireless intègrera la technologie haptique, déjà annoncée. Rappelons qu'elle "ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouez". Et ce n'est pas tout ! La manette est dotée d'un microphone, sans parler des gâchettes adaptatifs pour les boutons L2 et R2. L'idée ? "Sentir la tension de vos actions".

La DualSense

"La DualSense a été testée par un large éventail de joueurs avec une variété de tailles de main, afin que nous atteignions le niveau de confort que nous voulions, avec une grande ergonomie. Notre objectif avec Dualsense est de donner aux joueurs le sentiment d’être transportés dans le monde du jeu. Nous voulons que les joueurs aient l’impression que la manette est une extension d’eux-mêmes lorsqu’ils jouent – à tel point qu’ils oublient que c’est même entre leurs mains", ajoute l'équipe de Playstation. Plus confortable, plus sensorielle et surtout, plus technologique, cette nouvelle manette devrait en satisfaire plus d'un.