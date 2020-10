Alerte, Shawn Mendes tease son nouvel album !

Le quatrième album de Shawn Mendes est prêt à sortir et la bonne nouvelle, c'est que le chanteur canadien a commencé à le teaser sur les réseaux sociaux. Cet opus, intitulé Wonder sera publié d'ici quelques mois. Pour le porter, l'interprète de Senorita a choisi un premier single - qui devrait sortir dès le 2 octobre.

Dans une lettre adressée à ses fans, Shawn Mendes écrit : "Vous m'avez tellement manqué !". Il poursuit : "Je sais que cette année fut très effrayante alors je vous envoie enormément d'amour". Attendu pour le 4 décembre donc, ce nouvel nouvel opus s'annonce très personnel : "J'ai l'impression qu'une partie de moi a été couchée sur le papier et enregistré sous forme de chanson. J'ai essayé d'être le plus honnête possible".

Si dans quelques heures le premier single sera publié, il faudra pourtant attendre quelques semaines pour découvrir Wonder. Patience !