Alerte, Shaka Ponk dévoile le clip de Pure 90 ft. Cypress Hill (VIDEO)

Ils vous manquaient ? Les voici de retour. Les monkeys les plus déjantés de la scène rock française célèbrent ainsi "10 ans de jackasseries" avec "Apelogies", compilation qui devrait ravir les fans de la première heure. Ainsi, on y retrouve les plus grands tubes de la formation (de "My Name Is Stain" à "Wanna Get Free" en passant par "I'm Picky") mais, pas que ! Au programme de ces célébrations, le fameux best-of mais aussi un disque live ainsi qu'un album uniquement composé de titres inédits ou rares. Si Shaka Ponk avait déjà partagé le clip animé de "Fonkey Junky Monkey", c'est au tour de Pure 90 d'avoir sa vidéo. Et vous allez voir, c'est du grand Shaka.

Le clip se compose ainsi d'images prises en live, de stop motion, d'animations mais aussi de prises de vues jusqu'ici inédites. Petit bonus, le groupe en profite pour se moquer de Jul, d'Aya Nakamura ou encore du clash Kaaris/ Booba qui, il y a quelques temps, avait fait beaucoup parler. Shaka Ponk reste fidèle à sa réputation, offrant ici un clip détonnant et parfaitement travaillé.

Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer de pouvoir les retrouver sur scène au plus vite pour fêter cet anniversaire dignement !