Alerte, Shaka Ponk annonce de nouvelles dates à Paris !

Depuis la sortie de The Evol', Shaka Ponk enchaîne les dates de concerts. La semaine dernière, ils ont d'ailleurs posé leurs amplis à l'AccorHotels Arena, le temps de deux concerts énormissimes. La bonne nouvelle pour les fans, c'est que visiblement, ils ont tellement aimé Paris qu'ils ont décidé de réitérer. Oui, Shaka Ponk vient d'annoncer de nouvelles dates dans la capitale et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont choisi une salle plus intimiste.

Merci Paris ! tu étais ENORME @AccorH_Arena ! On garde toutes vos têtes de Monkeyz dans nos coeurs en attendant de vous revoir à @LaCigaleParis !

3 DATES SUPPLÉMENTAIRES les 12,13 et 14 Novembre 2018 - MISE EN VENTE VENDREDI À 10H https://t.co/tOUokNm2H3

Photo: @dpc313 pic.twitter.com/uMHD3TKfdj

— SHAKAPONK (@TWIT4SHKPNK) 28 mars 2018

Ainsi, Shaka se produira à la Cigale les 12,13 et 14 Novembre 2018. En ce qui concerne la mise en vente des places (qui vont partir bien vite), il faudra être dans les starting blocks et ce, dès vendredo 30 mars à 10 heures. Get Ready Monkeys, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de la billetterie !