Alerte, Sauvés par le Gong revient (avec les acteurs d'origine) !

Retour dans les années 90, à l'époque où Zack Morris, Slater et Jessie Spano régnaient sur Bayside High. Alors que le retour de Beverly Hills a littéralement envoûtés les fans aux Etats-Unis, les nostalgiques vont pouvoir se replonger dans la série culte Sauvés Par Le Gong : la série aura le droit a une suite qui sera diffusée sur Peacock - future plateforme de streaming de NBCUniversal.

Sauvés par le Gong revient !

L'autre bonne nouvelle, c'est que deux des acteurs d'origine ont déjà répondu présent. Ainsi, on retrouvera Mario Lopez et Elizabeth Berkley alias A.C Slater et Jessie : notez qu'ils seront toujours en couple et devenus parents ! Notez que les deux acteurs sont aussi co-producteur de la série. NBC serait en négociations avec d'autres membres du casting comme Mark-Paul Gosselaar, qui avait le rôle de Zack.

Pour l'heure, aucune date n'a été officialisée mais on peut attendre ce retour pour l'année prochaine.