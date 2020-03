Le retour musical de Rihanna, nombreux sont ceux qui l'attendaient. On ne compte plus les spéculations sur le huitième album de la star mais visiblement, elle semble prête à faire son grand retour sur le devant de la scène : l'interprète de SOS a choisi de poser sa voix sur Believe It - avec PARTYNEXTDOOR. Voyez plutôt :

Premier artiste signé sur le label de Drake en personne, PARTYNEXTDOOR est de loin l'un des talents les plus doué de sa génération. Après avoir collaboré avec Zayn par exemple, il nous revient avec ce qui s'annonce comme l'un des hits de 2020.