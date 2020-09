Alerte, Polly Pocket lance une édition Friends !

Avis aux nostalgiques ! Si vous avez grandi en jouant avec des Polly Pocket tout en regardant Friends (tout ça ne nous rajeunit pas), alors vous allez être ravi. La raison ? Polly Pocket lance une édition spéciale Friends ! Oui, vous avez bien lu ! Le jouet est si petit qu'il pourrait tenir dans une poche. Et le petit bonus, c'est qu'il représente deux lieux cultes de la série : le Central Perk et L'appartement de Monica.

Le Polly Pocket Friends

L'on doit cette petite merveille à l'association entre The Toy Zone et l’artiste Jan Koudela. Et ce n'est pas tout ! Notez qu'une maison miniature est aussi dédiée au Seigneur des Anneaux mais aussi à Stranger Things.