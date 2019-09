Alerte, on sait qui fait VRAIMENT craquer les femmes !

Avis à tous ceux qui voudraient savoir ce qui fait vraiment craquer les femmes ! On connaissait déjà les métiers les plus prisés sur Tinder (oui, il y a une liste) mais cette fois, on a encore mieux : les qualités les plus recherchées chez les hommes par les femmes ! Traduction, on sait ce qui, pour 70% des femmes, représente le gros lot.

Ce qui fait craquer les femmes

Tenez-vous bien, selon Doctissimo, près de 70% des femmes craqueraient donc pour des hommes bricoleurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles les considèrent comme de meilleurs amants et surtout, comme étant plus sexy. Le petit bonus ? Une femme n'admirerait pas un bricoleur pour le côté pratique mais parce qu'elle admire plutôt l'idée qu’un homme puisse réparer ou installer quelque chose par lui même.

Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire !